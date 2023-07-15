В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Астафуров, светлая память

Снова с фронта пришло печальное известие о смерти нашего земляка — погиб житель Килии Виталий Астафуров.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Младшему сержанту Виталию Астафурову было 48 лет.

«Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о Виталии станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и уважал», — говорится в некрологе.

Как сообщала Одесса News, 22 мая 2023 года в бою под Бахмутом погиб житель села Карналиевка из Старокозацкой громады Белгород-Днестровского района Одесской области Александр Кулиш.

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