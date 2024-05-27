Зеленский подписал соглашение с Испанией, по которому Украина получит €5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес 27 мая в Мадриде подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Испанией.

Об этом украинский лидер заявил 27 мая в Telegram.

«В этом году Испания предоставит Украине €1 млрд военной помощи. И €5 млрд – в течение трёх лет. Гуманитарная помощь, экономическое восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей формулы мира, усиление санкций против России – все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении», – написал глава Украинского государства.

По словам Зеленского, во время переговоров с Санчесом стороны говорили, в частности, о дальнейшем усилении украинской противовоздушной обороны и о том, как Испания может этому помочь.

Зеленский выразил Испании благодарность «за ощутимую и действительно спасительную поддержку Украины во время войны».

«Документ закрепляет обязательство Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления её территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года», – сказано в сообщении.

Кроме того, в документе зафиксирована готовность Испании продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.

Документ предполагает, что между Испанией и Украиной будет углубляться двустороннее сотрудничество в сфере разведки, борьбы с организованной преступностью и в оборонной промышленности, «в частности, путём изучения возможностей совместного производства и определения возможных источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины».

«Испания и дальше будет поддерживать развитие сил безопасности и обороны Украины, будет предоставлять современное военное оборудование в разных сферах, поддерживать медицинскую подготовку и протезирование украинских военных, усилит морскую безопасность Украины», – сообщили в Офисе Президента.

Также в соглашении речь идет о гуманитарной помощи, экономическом восстановлении, поддержке украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО. Отдельные блоки документа посвящены вопросам поддержки украинской формулы мира, усилению санкций против РФ, внедрению механизма возмещения ущерба и привлечению агрессора к ответственности.

Одесса News информировала, что по состоянию на сегодняшний день Украина заключила уже девять двусторонних договоров безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Фото: ОПУ

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