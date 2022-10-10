Главнокомандующий ВСУ: Оккупанты выпустили по Украине за утро 75 ракет

Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетами.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

«Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО», – написал он.

Залужный добавил, что Вооружённые силы Украины делают всё возможное, чтобы защитить граждан.

«Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!» – добавил главнокомандующий.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел территории Украины российскими захватчиками утром 10 октября.

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве», – пишет он.

Зеленский отметил, что в результате сегодняшних атак есть погибшие и раненые.

«Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными» – добавил президент.

Атаки по Киеву не остановят сопротивление Украины российской агрессии. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал 10 октября в Twitter.

По его словам, мужество украинцев не сломят ракеты террористов, даже если они попадут «в самое сердце нашей столицы».

Как сообщала Одесса News, утром 10 октября в Одесской области силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе.

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