В Одесской области силами ПВО утром сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе

В Одесской области силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе.

Об этом сообщает начальник Одесской областной военной администрации в Telegram.

«Опасность с воздуха всё ещё сохраняется, идёт боевая работа. Прошу всех жителей области находиться в укрытиях до отдельного распоряжения», — написал глава ООВА.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки на юге Украины враг наносил системное огневое поражение по нашим позициям, применял армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и миномёты вдоль линии боевого столкновения и по прилегающим громадам.

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