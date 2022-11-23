Одесса-Херсону: Геннадий Труханов доставил медпрепараты в освобождённый город

22 ноября одесситы во главе с мэром Геннадием Трухановым доставили необходимые медицинские препараты и расходный материал для больниц города Херсон.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».

Отмечается, что одесской делегацией также была передана Херсону одна из машин скорой помощи, которую Одесса получила от Марселя, и пожарно-спасательная машина.

«Также доставлены подарки херсонским коммунальщикам — автовышку, поливомоечную машину и пять электрогенераторов. Кроме того, на помощь направлена группа одесских коммунальщиков вместе со своей техникой», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Одесская область определена одним из основных регионов, которые будут помогать Херсонщине.

Фото: «Одесса.Официально»/Telegram

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