В бою за Украину погиб житель Одесской области Борис Януркаев, светлая ему память

В посёлке Тарутино Одесской области провели в последний путь 46-летнего Бориса Януркаева, погибшего 24 октября в Запорожской области во время боевых действий за освобождение Украины от российских захватчиков.

Об этом сообщает в Facebook Тарутинский поселковый совет.

Отмечается, что жители посёлка Тарутино коридором уважения встретили кортеж с телом павшего защитника и провели его в последний путь.

«Трудно воспринимать смерть наших защитников. Это невыразимая боль и невосполнимая потеря, которую не простим оккупанту и никогда не забудем», — говорится в некрологе.

Как сообщала Одесса News, в ноябре, защищая Украину от российских оккупантов, погиб старший солдат из Килии Одесской области Денис Мокану.

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Фото: Тарутинский поссовет/Facebook

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