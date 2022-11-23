Юг Украины: оккупационные войска продолжают нести потери

Идут 273-и сутки героического противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты продолжают вооружённую агрессию против нашего государства, несмотря на большие потери.

Об этом говорится в оперативной иформации Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 23 ноября.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Так, в населённом пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков. А в населённый пункт Великие Копани в течение предыдущих суток доставлены около 40 раненых оккупантов.

По уточнённой информации, 21 ноября в Запорожской области подтверждено уничтожение вражеских зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники разного типа в районе населённого пункта Пологи. Кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Недалеко от Весёлого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения разных степеней тяжести.

В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника.

Отмечается, что за минувшие сутки на Криворожском и Херсонском направлениях противник вёл позиционную оборону, улучшал фортификационное оборудование позиций, не прекращал артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр.

«Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населённых пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон», — говорится в оперативной информации.

По данным Генштаба, наблюдается дополнительное обустройство противником оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь, в Херсонской и Запорожской областях.

В городе Севастополь на базе одного из учебных заведений продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трёх недель. В настоящее время готовится около 30 военнослужащих, — информирует Генштаб.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября в небе над Севастополем и Донузлавом во временно оккупированном Крыму летали дроны, российские оккупанты открыли по ним плотный огонь.

На главном фото морской пехотинец сержант псевдо «Липтон». Служил боевым медиком, командовал трофейным БМП-3.

Фото: Генштаб, ОК «ЮГ» ВСУ/Facebook

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