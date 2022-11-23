Одесса стала мамой для тройни харьковчанки

Харьковчанка родила тройню в Одессе.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, из-за войны и обстрелов Ирина с семьёй вынуждена была покинуть Харьков, поэтому ожидаемая беременность в дальнейшем находилась под наблюдением одесских врачей.

«Три девочки родились преждевременно с весом от 1300 до 1800 граммов. В течение месяца малышей ухаживали медики в отделении интенсивной терапии городского роддома №5», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря профессионализму и заботе одесских врачей маленькие Злата, Вика и Ева окрепли и подросли, поэтому сегодня они вместе с мамой едут домой.

От городских властей семья получила подарки – двухместную и одноместную детские коляски, одежду, питание, средства гигиены и ухода за малышами.

«Одесса – мама для многих украинцев, которая всегда готова прийти на помощь!», — подчёркивается в информации горсовета.

Как информировала Одесса News, на минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 123 малыша, в том числе, одна двойня.

Фото и видео: «Одесса»

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