Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 158 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 158 маленьких украинцев, что на 10 детей больше, чем на предыдущей неделе.

В числе новоиспеченных одесситов — три двойни, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки — на свет появились 82 маленькие одесситки и 76 мальчишек.

Наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №5, где увидели свет 45 малышей.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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