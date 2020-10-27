COVID-19 в Украине: за сутки 6 677 новых случаев, 126 смертельных

В Украине по состоянию на 27 октября лабораторно подтверждён 355 601 случай COVID-19, из них за сутки — 6 677.

Такие данные содержатся в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умерли 126 больных COVID-19, а всего с начала эпидемии — 6 590 человек.

Президент Владимир Зеленский уверяет , что показатель смертности от COVID-19 в Украине составляет 1,9% от количества больных и на сегодня почти самый низкий в Европе. На данный момент, по его словам, властям удалось обеспечить население и больницы необходимой защитой, медоборудованием и тест-системами.

В то же время уже преодолели болезнь 145 336 человек, из них 2 799 за истекшие сутки.

Наибольшее количество заболевших в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Как сообщала Одесса News, Украина по состоянию на утро 27 октября занимает 22-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.