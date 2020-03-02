За неделю Одесса пополнилась 162 малышами

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 162 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Количественное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 103. Также за неделю увидели свет 59 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Наибольшее число детей на прошлой неделе появились на свет в городском родильном доме №7 — 51 младенец.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родилось 211 малышей.