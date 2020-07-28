COVID-19 в Одессе: из-за роста больных запускают больницы второй волны

Из-за стремительного роста лабораторно подтверждённых случаев заболеваний COVID-19 в Одессе начали приём пациентов больницы второй волны.

Об этом рассказала 27 июля на заседании Одесского горисполкома директор департамента здравоохранения Елена Якименко, передаёт наш корреспондент.

Как отметила Якименко, в области зафиксировано почти 3 тысячи случаев заболевания COVID-19. Третью неделю и в городе наблюдается неуклонный рост больных с COVID-19. Более 140 пациентов лечатся в условиях стационара, а 28 тяжелых больных нуждаются в кислородной поддержке. Всего в городской инфекционной больнице задействованы 70 кислородных концентраторов. В этой ситуации департамент вынужден развернуть приём инфицированных коронавирусом в медучреждениях второй волны.

Чиновница анонсировала приём таких больных в инфекционное отделение городской клинической больницы №5, где есть 120 коек.

В случае продолжающейся динамики роста заболеваний COVID-19, по словам Якименко, будут развёрнуты перепрофилированные отделения в горбольнице №1 — 30 коек, в том числе 10 реанимационных; в роддоме №2 — 50 коек для беременных и рожениц; в детской больнице №3 — 75 коек.

Подготовлены к приёму больных соответствующие отделения в Одесской областной детской клинической больнице и областном онкодиспансере.

По данным департамента здравоохранения, всего на втором этапе можно разместить в городских стационарах 695 больных COVID-19, в том числе подготовлены 90 коек реанимационных.

Между тем, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 28 июля в Одессе зарегистрированы 913 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 42 новых случая заболевания.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице сегодня находятся 142 пациента с COVID-19. Из них 25 — в тяжёлом состоянии, 113 — в состоянии средней тяжести, четыре пациента — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы четыре случая COVID-19 у детей — девочка в возрасте 13 лет и три мальчика в возрасте 1 года 3 месяцев, 1 года 8 месяцев и 7 лет находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели шесть жителей Одессы, в числе которых трое мужчин в возрасте от 24 до 44 лет и три женщины в возрасте от 47 до 60 лет.

Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области на утро 28 июля общее количество больных составляет 3 031 человек (+53 за сутки).