COVID-19 в Одесской области: 53 новых случая за сутки

Всего в Одесской области на утро 28 июля общее количество больных составляет 3 031 человек.

По сообщению ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 53 новых случая.

За сутки летальных случаев не зафиксировано. Общее их количество сегодня — 44.

Выздоровевших за сутки нет. Общее их число с начала пандемии достигло 1 229 человек.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 28 июля, в Украине лабораторно подтверждены 66 575 случаев COVID-19, из них за сутки — 919. За вчерашний день от коронавируса умерли 13 человек. Выздоровели 622 пациента.