Больных коронавирусом в Одессе за истекшие сутки стало больше

За минувшие сутки в Одесской области подтверждено 8 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«Всего в нашей области зарегистрирован 51 официально подтверждённый случай заболевания коронавирус», — сообщил глава облгосадминистрации.

По имеющейся информации, новые случаи выявили в санатории имени Пирогова («Куяльник»), где проходят обсервацию наши соотечественники, прибывшие из-за границы.

Сейчас каждый пациент получает медицинскую помощь, — добавил Куцый, пожелав им здоровья и вновь напомнив о важности соблюдения правил карантина.

Также глава ООГА сообщил, что медикам Одесской области, противостоящим коронавирусу, работникам скорой помощи, повысят на 200% заработную плату.

Как сообщала Одесса News, в Одесском центре Минздрава установили современную систему ПЦР-тестирования, которая позволит получать результаты на COVID-19 за 6 часов, а не за 6 дней, как было раньше.