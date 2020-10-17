Новый рекорд: в Украине за прошлые сутки обнаружили 6 410 случаевCOVID-19

В Украине за прошлые сутки обнаружили 6 410 случаев заболевания коронавирусом.

Такие данные содержатся в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

По состоянию на 17 октября лабораторно подтверждён 293 641 случай COVID-19, из них за сутки — 6 410.

На протяжении последних суток в Украине скончались от коронавируса 109 человек (с начала пандемии — 5 517).

Выздоровели за сутки 2 194 пациента.

Болеют сейчас 164 011 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано за сутки в Киеве (598), (598), Одесской (506) и (506) и Харьковской (472) областях. (472) областях.

Наибольшее количество заболевших с начала пандемии зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Как сообщала Одесса News, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 5 992 случая коронавируса.