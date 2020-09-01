Одесса, как может, сопротивляется коронавирусу

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 1 сентября в Одессе зарегистрированы 3 105 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 85 новых случаев заболевания.

По данным на 1 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 258 пациентов с COVID-19. Из них 199 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 59 пациентов — в тяжёлом состоянии, из них один подключён к аппарату ИВЛ.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили семь человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 3 до 9 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 60 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 921 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 135 одесситов.

31 августа Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил инфекционную больницу, где пообщался со специалистами и проинспектировал строительство полубоксированного отделения.

«Открытие в 2015 году боксированного корпуса для капельных и особо опасных инфекций на 65 коек, а также нового приёмного отделения позволило нам с первых дней принимать пациентов с коронавирусом. За это время был введён в эксплуатацию новый полубоксированный корпус, куда планировалось перевести детское отделение из Валиховского корпуса. Но в условиях пандемии корпус полностью заполнен пациентами всех возрастов. В преддверии осенне-зимнего периода поставлена задача в кратчайшие сроки завершить капитальный ремонт ещё одного полубоксированного отделения на 30 коек», — рассказал мэр Одессы.

Как отмечает официальный сайт города, на сегодняшний день завершена разводка коммуникаций и системы вентиляции, на финальной стадии — отделочные работы, начато благоустройство территории.

Запланирована закупка ещё одного криоцилиндра на 1 000 литров для обеспечения кислородом новых полубоксированных отделений.

«Своевременная установка в первых числах апреля криоцилиндра позволила спасти не одну жизнь. Фактически в инфекционной больнице еженедельно уходит 2 000 литров кислорода», — отметила руководитель инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

В связи с масштабным капремонтом и увеличением потребляемой мощности ведётся реконструкция линии электропередач. Уже построена новая трансформаторная подстанция, а также проведена реконструкция действующей. В ближайшее время начнутся работы по прокладке кабельной линии к источнику питания – Одесской ТЭЦ.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года Геннадий Труханов сказал: «Я не хочу, чтобы самым посещаемым местом в Одессе была инфекционная больница».

Фото: «Одесса»