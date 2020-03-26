Людям стоит задуматься: вирус унёс уже более 21 тысячи человеческих жизней

Число подтверждённых случаев коронавируса в мире неуклонно приближается к полумиллиону человек.

Об этом информирует сайт Worldometers.

Согласно данным сайта, по состоянию на 8 утра 26 марта в мире зафиксирован 471 576 подтверждённый случай заболевания, 21 297 летальных исходов вследствие коронавируса и 114 696 случаев выздоровления пациентов.

Лидерами среди стран, пострадавших от мировой пандемии по количеству инфицированных, остаются Китай (81 285), Италия (74 386), США (68 472), Испания (49 515) и Германия (37 323).

Наибольшее количество умерших в Италии — 7 503, затем в Испании — 3 647 и Китае — 3 287 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 22.30 25 марта 145 зафиксировано лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. В Одессе выявлено 4 случая