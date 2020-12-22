Степанову сказали, что за сутки в Украине 8 513 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 22 декабря лабораторно подтверждено 979 506 случаев COVID-19, из них за сутки — 8 513.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников«, — сообщил Степанов.

За минувшие сутки умерли 232 пациента, выздоровели — 14 020.



Кроме того, за сутки госпитализированы — 1 318 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 46 696 (в том числе методом ПЦР — 26 341, методом ИФА — 20 355).

За всё время пандемии в Украине COVID-19 заболели 979 506 человек, из них уже выздоровели 600 288 человек. В то же время зафиксировано 16 897 летальных случаев.

Проведено 5 307 601 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Как сообщала Одесса News, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 6 545 случаев коронавируса.