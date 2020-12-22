5 министров решили все проблемы украинцев, теперь в рабочее время будут варить борщ

Министерство культуры и информационной политики организовало кулинарный конкурс по приготовлению борща среди министров украинского правительства.

Об этом Министерство культуры сообщило на своей странице в Facebook.

Как видно из министерского сообщения, 22 декабря чиновники приглашают коллег присоединиться к кампании в поддержку Номинации «Культура приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО».

«Пока вы только настраиваетесь на марафон «Культура и традиция приготовления украинского борща», мы уже разжигаем плиты и завтра ровно в 17:30 приглашаем всех на онлайн-батл по приготовлению лучшего блюда между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюськой, — так анонсируется мероприятие.

Отмечается, что модератором соревнования будет «мастер-шеф» в кулинарных делах Евгений Клопотенко. Он же определит рецептуру для участников, разделит на команды и назовёт победителей.

Таким образом с 17:30 до 18:30 пятеро министров украинского правительства в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща.

Кстати. В октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия «Культуру приготовления украинского борща».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года Аккерманскую крепость, которая находится в г. Белгород-Днестровский Одесской области и является уникальным комплексом историко-архитектурных памятников, включили в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.