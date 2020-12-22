«В Новый год у людей настроенья разные»: В Одессе извинились за Шуфутинского

«Нелепой случайностью» назвали включение «тюремного шансона» Михаила Шуфутинского после праздничных композиций при открытии главной елки Одессы.

С объяснением причин маленького скандала выступила администратор Одесского муниципального театра духовой музыки им. Салика Надежда Чернева.

«Артисты театра имени Салика открывали городскую ёлку. Оркестр «дедов морозов» исполнил несколько праздничных композиций. Снегурочка и Святой Николай поздравили одесситов с новогодним праздником. После завершения мероприятия артисты и администрация театра забрали свои музыкальные инструменты и ушли. А подрядчики, которых нанимали для технического обеспечения мероприятия, остались грузить свою аппаратуру. В это время в качестве фоновой музыки звукооператор от подрядчика включил плейлист с новогодними композициями, среди которых и прозвучало это произведение (песня «Потому что в лагере Новый год» Михаила Шуфутинского — ред.), — пояснила Чернева.

Администратор муниципального театра извинилась перед одесситами за столь «нелепую случайность».

Как сообщала Одесса News, 19 декабря в Одессе «зажгли» главную елку на Думской площади.