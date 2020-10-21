Варшава отменила празднование Нового года из-за COVID-19

Праздника в новогоднюю ночь в столице Польше — Варшаве — в этом году не будет.

Как сообщает Одесса News, ссылаясь на польское издание Onet, мероприятия по празднованию Нового 2021 года в Варшаве власти решили отменить в связи с распространением коронавируса.

«В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в этом году городской новогодний праздник не состоится. В этом году это мероприятие будет отменено. Здоровье жителей — самое главное», — подтвердила пресс-секретарь мэрии Каролина Галецка.

По её словам, она надеется, что в следующем году будет другая эпидемическая ситуация и что её можно будет компенсировать.

На вопрос, сэкономит ли город какие-либо средства в связи с отменой новогодней ночи, она заявила, что «без сомнения, отсутствие мероприятия приведёт к тому, что часть финансов останется в кассе города».

Отмечается, что в прошлом году новогодняя ночь в Варшаве прошла на Банковской площади. Варшавяне повеселились под хиты таких групп, как: Bajm, Perfect, Kombii, Blue Cafe и Pectus. Из-за опаски напугать животных отказались от полуночного фейерверка.

Кстати. С 17 октября 152 из 314 уездов Польши переведены в красную зону, в которой начали действовать жёсткие ограничения. В красной зоне 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава.

По данным Worldometer, в Польше на 8.00 21 октября зафиксировано 192 539 заражённых коронавирусом, в том числе 3 721 летальный случай. Страна занимает 30-е место в мире по количеству больных коронавирусом (Украина — 24-е).

В мире на 21 октября зарегистрировано 41 042 579 (+384 799 за сутки) случаев коронавируса, 1 129 591 летальный (+6 464).

Первенство по количеству заболевших в мире удерживают США, Индия и Бразилия.

Как сообщала Одесса News, по мнению Генерального секретаря ООН, мировое сообщество на данном этапе не в состоянии преодолеть вызов в борьбе с пандемией COVID-19.