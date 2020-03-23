Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи сообщили, что одними из первых симптомов коронавируса могут быть потеря обоняния и вкуса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Мы обнаружили новые симптомы (потеря обоняния и вкуса), это может означать, что людям без других симптомов, но с потерей этих ощущений, возможно, придётся самоизолироваться для уменьшения риска распространения вируса», — говорится в заявлении британского сообщества отоларингологов.



Действующие инструкции системы здравоохранения в Англии говорят о том, что высокая температура или постоянный кашель — единственные симптомы, при наличии которых стоит прибегнуть к самоизоляции, чтобы остановить распространение вируса Covid-19.

Как отмечается в заявлении врачей, пациенты могут не иметь никаких значительных симптомов, например, кашля или повышенной температуры, но у них может наблюдаться потеря обоняния или вкуса, это указывает на то, что вирус находится в носовой полости.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 23 марта коронавирусом в мире заразились 339 039 человек, 14 698 летальных исходов и 99 014 случаев выздоровления пациентов.

Кстати. В Великобритании по состоянию на 10 утра 23 марта подтверждено 5 683 случая заболевания коронавирусом, 281 умерли.