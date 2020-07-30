За сутки в мире умерло более 7 тысяч человек от коронавируса

Количество умерших от COVID-19 в мире за последние сутки составило 7 072 человека.

Об этом свидетельствуют свежие данные Worldometers.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США (153 845), Бразилия (90,188) и Великобритания (45 961). Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 670 548 человек.

По состоянию на утро 30 июля в мире в целом подтверждено 17 203 973 случая заражения COVID-19.

За последние сутки болезнь зафиксирована у 308 897 человек.

10 719 104 переболевших коронавирусом выздоровели (+260 472 за сутки).

В тройке лидеров по количеству заражений, по-прежнему, США — 4 568 375 (+70 032), Бразилия — 2 555 518 (+70 869) и Индия — 1 587 982 (+55 847). Украина в этом списке занимает 33-е место (вчера — 35-е).

Как сообщала Одесса News, число летальных случаев в мире на утро среды составляло 663 476, т.е за сутки умерли 6 855 человек.