За сутки в Одесской области от коронавируса умерли 5 человек

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 264 человек (+104 за сутки), в том числе у 18-ти детей и 7 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего — 12 732 (7 481 женщина, 5 251 мужчина), в том числе:

дети — 952 (г. Одесса — 314, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 65, Черноморск — 23, Теплодар — 4, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 29, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 76, Болградский — 75, Великомихайловский — 6, Ивановский — 9, Измаильский — 28, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 34, Подольский — 46, Окнянский — 2, Николаевский — 3, Овидиопольский — 52, Ренийский — 1, Раздельнянский — 12, Савранский — 2, Саратский — 38, Тарутинский — 23, Татарбунарский — 6)

— 952 (г. Одесса — 314, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 65, Черноморск — 23, Теплодар — 4, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 29, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 76, Болградский — 75, Великомихайловский — 6, Ивановский — 9, Измаильский — 28, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 34, Подольский — 46, Окнянский — 2, Николаевский — 3, Овидиопольский — 52, Ренийский — 1, Раздельнянский — 12, Савранский — 2, Саратский — 38, Тарутинский — 23, Татарбунарский — 6) медицинские работники — 854 (Одесса — 298, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 39, Черноморск — 6, Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 22 , Балтский — 23, Березовский — 16, Белгород-Днестровский — 12, Беляевский -38, Болградский — 58, Великомихайловский — 3, Ивановский — 11, Измаильский — 14, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 28, Подольский — 96, Окнянский — 2, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 25, Ренийский — 1, Раздельнянский — 6, Савранский -4, Саратский — 19, Тарутинский — 14, Татарбунарский — 34, Захаровский — 1, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 182 (+5 за сутки) человек: (Одесса — 77, Белгород-Днестровский — 7, Измаил — 13, Черноморск — 6, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Балтский — 2, Березовский — 2, Белгород-Днестровский — 6, Беляевский — 10, Болградский — 10, Ивановский — 1, Измаильский — 7, Кодымский — 1, Лиманский — 5, Подольский — 10, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 1, Раздельнянский — 4, Саратский — 4, Тарутинский — 3, Ширяевский — 1).

Выздоровевших всего 4 424 пациента: Одесса — 2 148, Белгород-Днестровский — 6, Измаил — 163, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 71, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 14, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 519, Великомихайловский — 18, Ивановский — 46, Измаильский — 82, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 162, Подольский — 334, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 92, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 16, Татарбунарский — 17, Захаровский — 3, Ширяевский — 4.

Ареал распространения лабораторно подтверждённых больных на административных территориях на 25 сентября таков:

Одесса — 5 229 (дети — 314, медработники — 298)

— 5 229 (дети — 314, медработники — 298) г.Белгород-Днестровский — 279 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 716 (дети — 65, медработники — 39);

Черноморск — 323 (дети — 23, медработники — 6);

Теплодар — 43 (дети — 4, медработники — 1);

Южный — 120 (дети — 10, медработники — 2);

Ананьевский — 117 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 215 (дети — 19, медработники — 22);

Балтский — 187 (дети — 6, медработники — 23);

Березовский -251 (дети — 29, медработники — 16);

Б.-Днестровский район — 223 (дети — 15, медработники -12)

Беляевский — 728 (дети — 76, медработники — 38)

— 728 (дети — 76, медработники — 38) Болградский район — 1 006 (дети — 75, медработники — 58)

— 1 006 (дети — 75, медработники — 58) В.Михайловский — 43 (дети — 6, медработники — 3);

Захаровский — 15 (медработники — 1);

Ивановский — 155 (дети — 9, медработники — 11);

Измаильский — 353 (дети — 28, медработники -14)

Килийский — 126 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 62 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 362 (дети — 34, медработники — 28);

Подольский — 606 (дети — 46, медработники — 96);

Окнянский — 24 (дети — 2, медработники — 2);

Любашевский — 24 (медработники — 4);

Николаевский — 42 (дети — 3, медработники — 1);

Овидиопольский — 580 (дети — 52, медработники — 25);

Ренийский — 35 (дети — 1, медработники — 1);

Раздельнянский — 119 (дети — 12, медработники — 6);

Савранский — 44 (дети — 2, медработники — 4);

Саратский — 273 (дети — 38, медработники — 19);

Тарутинский — 249 (дети — 23, медработники — 14);

Татарбунарский — 154 (дети — 6, медработники — 34)

Ширяевский — 29 (медработники — 2).

В Одесском лабораторном центре за истекшие сутки было сделано 692 теста, но 1 160 проб — в очереди на исследование.

Как сообщала Одесса News, в Украине состоянием на 26 сентября лабораторно подтверждены 195 504 случая COVID-19, из них за сутки — 3 833. За сутки зафиксированы 76 новых летальных случаев. Больше всего в Киеве — 447, Харьковской — 380, Тернопольской — 284, Одесской — 264, Днепропетровской — 201.