В Украину везут 14 тысяч флаконов ремдесевира, признанного ВОЗ неэффективным

В Украину прибудет 14 тысяч флаконов препарата ремдесивир для лечения коронавируса до конца недели.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, сообщает Укринформ.

«На прошлой неделе Минздрав предоставил разрешение на ввоз незарегистрированного лекарственного средства ремдесивир, который был закуплен государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» для лечения коронавирусной болезни… В Украину должна прибыть первая партия данного лекарственного средства, это около 14 тысяч флаконов. Поставка будет осуществляться до конца этой недели», — сказал он.

Кроме того, заместитель министра уточнил, что общая процедура закупки предусматривает приобретение 28 200 единиц этого лекарственного средства, которое будет направлено на лечение 4 тыс. 700 пациентов со средней и тяжёлой патологией течения COVID-19.

Он добавил, что ремдесивир входит в отечественный медицинский протокол по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции.

«Данное лекарственное средство применяется во многих странах, в частности – в США, Японии, Австралии, странах ЕС. Данное лекарственное средство входит в их протоколы лечения», — сказал Иващенко.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что ремдесивир — препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и количество летальных исходов.

В октябре Всемирная организация здоровья (ВОЗ) заявила, что «промежуточные результаты терапевтического исследования «Солидарность», которое координировала ВОЗ, свидетельствуют о том, что схемы применения ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира, а также интерферона имели незначительное влияние на показатель смертности или на течение заболевания COVID-19 в течение 28 дней у госпитализированных пациентов».

Между тем, в Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 7 474 случая заражения коронавирусом, общее их количество достигло 363 075.

Такие данные содержит Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

В течение суток зафиксировали 165 новых летальных случаев. В общей сложности в Украине зарегистрированы 6 755 смертей от COVID-19.

Выздоровели — 3 306 человек за сутки. Всего — 148 642 пациента.

Болеют в настоящее время — 211 149 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявили в Харьковской — 635, в Одесской областях — 567 и Киеве — 563.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 22-е место в списке стран мира с наибольшим количеством заражённых коронавирусом.