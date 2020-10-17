ВОЗ назвала ремдесивир, применяемый в Украине, не эффективным против COVID-19

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) назвала ремдесивир и ряд других лекарств неэффективными против COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении ВОЗ, сообщает Укринформ.

Исследование врачебной практики лечения больных COVID-19, организованное ВОЗ, выявило недостаточную эффективность целого ряда лекарств, которые считались наиболее успешными препаратами для борьбы с коронавирусом, в частности, широко применяемого в Украине ремдесивира.

«Промежуточные результаты терапевтического исследования «Солидарность», которое координировала ВОЗ, свидетельствуют о том, что схемы применения ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира, а также интерферона имели незначительное влияние на показатель смертности или на течение заболевания COVID-19 в течение 28 дней у госпитализированных пациентов», — отмечается в заявлении.

Исследование охватывало опыт больниц в более чем 30 странах. При этом рассматривалось влияние указанных методов лечения на общую смертность, начало вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов. Другие способы применения этих препаратов, например, для лечения пациентов вне госпиталей или для профилактики, должны изучаться отдельно, с применением других способов исследований, подчеркивается в сообщении.

Как отметили в ВОЗ, глобальная платформа исследований «Солидарность» сейчас охватывает не менее 500 больниц и готова быстро оценить перспективные новые варианты лечения.

Кстати. 9 октября 2020 года Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что «ожидается поставка препарата «Ремдесивир», который показал хорошие результаты при лечении больных COVID-19 за рубежом». Это средство, по словам Степанова, закупается централизованно.

Между тем, по информации worldometers.info, на утро 17 октября в мире зафиксирован 39 617 991 случай инфицирования COVID-19 (+441 888 за сутки), болезнь унесла жизни 1 109 654 человек (+6 708).

Как сообщала Одесса News, ВОЗ считает, что в этом году в связи с коронакризисом борьба против туберкулёза оказалась под угрозой.