Минздрав ведёт переговоры о закупке ремдесивира для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения ведёт переговоры о возможности закупки препарата Ремдесивир в количестве, достаточном для лечения от COVID-19 8 тысяч пациентов.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.
«Мы уже провели определённые переговоры с компаниями, которые получили лицензию от компании Gilead (американская фармацевтическая компания, производитель препарата Ремдесивир). Рассчитываем на закупку этого лекарственного средства. Предварительно есть договорённость о закупке его в количестве, рассчитанном на лечение в 8 тысяч пациентов. Сейчас проводим согласование, переговоры. Это лекарственное средство, которое эффективно может использоваться при лечении коронавирусной болезни», — сказал Степанов.
Он отметил, что Ремдесивир включён украинскими специалистами в протокол лечения COVID-19.
Как сообщала Одесса News, в апреле в Одесскую область был распределён препарат «Плаквенил», который, по утверждению Степанова, использовался для лечения тяжёлых форм коронавирусной болезни в соответствии с клиническим протоколом. Действующим веществом этого препарата является гидроксихлорохин.
Уже в июне Всемирная организация здравоохранения приняла решение прекратить испытания препарата гидроксихлорохин в качестве лекарственного средства для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и приветствовала результаты клинических испытаний в Великобритании стероидного препарата дексаметазон, назвав их «научным прорывом».
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, на утро 10 июля в Украине подтверждено 52 043 случая (+819 за сутки) COVID-19, из них 24 800 выздоровели (+1 016), 1 345 умерли (+18).
Заболевание подтверждено у 3 749 детей, 7 213 медиков, 117 пограничников,
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 2060 (1485 выздоровели)
- Волынская обл. — 2932 (1406 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1137 (1015 выздоровели)
- Донецкая обл. — 751 (235 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1512 (1106 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 3734 (1179 выздоровели)
- Запорожская обл. — 610 (493 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 2915 (1228 выздоровели)
- г. Киев — 5990 (2033 выздоровели)
- Киевская обл. — 2940 (1720 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 670 (582 выздоровели)
- Луганская обл. — 90 (73 выздоровели)
- Львовская обл. — 6763 (1003 выздоровели)
- Николаевская обл. — 467 (356 выздоровели)
- Одесская обл. — 2108 (903 выздоровели)
- Полтавская обл. — 330 (290 выздоровели)
- Ровенская обл. — 4454 (2501 выздоровели)
- Сумская обл. — 332 (275 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 2174 (1353 выздоровели)
- Харьковская обл. — 2577 (1321 выздоровели)
- Херсонская обл. — 203 (184 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 881 (638 выздоровели)
- Черкасская обл. — 725 (578 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 5096 (2582 выздоровели)
- Черниговская обл. — 592 (261 выздоровели).