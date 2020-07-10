Минздрав ведёт переговоры о закупке ремдесивира для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения ведёт переговоры о возможности закупки препарата Ремдесивир в количестве, достаточном для лечения от COVID-19 8 тысяч пациентов.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Мы уже провели определённые переговоры с компаниями, которые получили лицензию от компании Gilead (американская фармацевтическая компания, производитель препарата Ремдесивир). Рассчитываем на закупку этого лекарственного средства. Предварительно есть договорённость о закупке его в количестве, рассчитанном на лечение в 8 тысяч пациентов. Сейчас проводим согласование, переговоры. Это лекарственное средство, которое эффективно может использоваться при лечении коронавирусной болезни», — сказал Степанов.

Он отметил, что Ремдесивир включён украинскими специалистами в протокол лечения COVID-19.

Как сообщала Одесса News, в апреле в Одесскую область был распределён препарат «Плаквенил», который, по утверждению Степанова, использовался для лечения тяжёлых форм коронавирусной болезни в соответствии с клиническим протоколом. Действующим веществом этого препарата является гидроксихлорохин.

Уже в июне Всемирная организация здравоохранения приняла решение прекратить испытания препарата гидроксихлорохин в качестве лекарственного средства для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и приветствовала результаты клинических испытаний в Великобритании стероидного препарата дексаметазон, назвав их «научным прорывом».

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, на утро 10 июля в Украине подтверждено 52 043 случая (+819 за сутки) COVID-19, из них 24 800 выздоровели (+1 016), 1 345 умерли (+18).

Заболевание подтверждено у 3 749 детей, 7 213 медиков, 117 пограничников,

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так: