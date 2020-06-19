Чем в мире лечат от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение прекратить испытания препарата гидроксихлорохин в качестве лекарственного средства для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и приветствовала результаты клинических испытаний в Великобритании стероидного препарата дексаметазон, назвав их «научным прорывом».

Об этом организация сообщил Укринформ со ссылкой на Twitter.

«Использование гидроксихлорохина в рамках тестов «Солидарности» прекращается на основании данных, которые свидетельствуют о том, что препарат не снижает смертность для госпитализированных с COVID-19 пациентов», — говорится в сообщении.

Ранее Администрация контроля за качеством пищевых продуктов и медикаментов США исключила препараты на основе гидроксихлорохина (хлорохин фосфата (CQ) и гидроксихлорохин сульфата (HCQ) из списка рекомендованных для лечения COVID-19 лекарств. Это решение основывается на новых результатах клинических испытаний, которые доказали, что эти препараты могут быть неэффективными для лечения COVID-19.

В мае многие медицинские специалисты в Европе и других странах предостерегали от применения гидроксихлорохина из-за побочных реакций. В частности, во Франции запретили применение препарата с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения тяжёлых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Фармацевтическая компания «Дарница» в конце мая также приостановила проект по производству препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19, но, в случае необходимости «Дарница» готова к выпуску этого препарата для пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой.

Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус, дексаметазон — «первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется кислородная поддержка и искусственная вентиляция лёгких … Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также много больниц и пациентов в Великобритании, которые сделали свой вклад в этот важный научный прорыв».

Исследование показало, что употребление дексаметазона способствовало уменьшению смертности примерно на треть среди людей, подключённых к аппарату ИВЛ, а также на одну пятую среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке.

В то же время действие дексаметазона у пациентов с более лёгкой формой заболевания не было столь эффективной.

Кстати. Дексаметазон — стероид, который применяется с 1960-х годов для уменьшения воспаления при различных условиях, включая воспалительные и определённые раковые заболевания.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года в регионы Украины распределены 2 250 упаковок препарата «Плаквенил» (в Одесскую область — 15), который используется для лечения тяжёлых форм коронавирусной болезни в соответствии с клиническим протоколом. Действующим веществом препарата на тот период был гидроксихлорохин и «Фавипиравир», внесенный в протокол лечения, по словам Министра охраны здоровья Украины Максима Степанова, «на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания ведущих украинских врачей и экспертов».