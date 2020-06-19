COVID-19: за сутки в Украине 921 заболевший и 19 умерших

На утро, 19 июня, в Украине подтверждено 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли (+19). За последние сутки лабораторно подтверждён 921 случай.

Такую статистику сегодня приводит Центр общественного здоровья МОЗ Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего проведённых исследований в Украине методом ПЦР — 542 247, методом ИФА — 115 494.

Всего заболевание подтверждено у 2 570 детей и 5 877 медиков. В госпитализации нуждались 9 767 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 343 пациента. 25 217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3 548 медработников.

В целом, картина по количеству заболевших и выздоровевших в Украине выглядит так:

Винницкая обл. — 1596 (990 выздоровели)

Волынская обл. — 1673 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1021 (758 выздоровели)

Донецкая обл. — 350 (142 выздоровели)

Житомирская обл. — 1201 (609 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1960 (833 выздоровели)

Запорожская обл. — 547 (385 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1940 (1064 выздоровели)

г. Киев — 4176 (1332 выздоровели)

(1332 выздоровели) Киевская обл. — 2142 (994 выздоровели)

Кировоградская обл. — 604 (502 выздоровели)

Луганская обл. — 71 (52 выздоровели)

Львовская обл. — 3540 (663 выздоровели)

(663 выздоровели) Николаевская обл. — 338 (264 выздоровели)

Одесская обл. — 1200 (510 выздоровели)

Полтавская обл. — 289 (262 выздоровели)

Ровенская обл. — 2693 (1467 выздоровели)

Сумская обл. — 246 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1605 (1050 выздоровели)

Харьковская обл. — 1744 (812 выздоровели)

Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 608 (474 ​​выздоровели)

Черкасская обл. — 585 (388 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4211 (1470 выздоровели)

(1470 выздоровели) Черниговская обл. — 459 (112 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение прекратить испытания препарата гидроксихлорохин в качестве лекарственного средства для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и приветствовала результаты клинических испытаний в Великобритании стероидного препарата дексаметазон, назвав их «научным прорывом».