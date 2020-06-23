29 человек в Одесской области заболели за сутки коронавирусом, 8 умерли

Количество заболевших коронавирусом в Одесской области за последние сутки составило 29 человек.

Как сообщает ресурс СНБО по мониторингу распространения COVID-19? всего на утро 23 июня в регионе подтверждено лабораторно 1 333 случая.

Отмечается, что за сутки умерло в области 8 человек. Общее количество умерших составляет 29 человек.

Выздоровело 11 человек (всего со времени начала карантина — 562).

Болеют коронавирусом 750 человек. За сутки добавилось 18.

Подозрение в заболевании за вчерашний день получили 43 человека и общее количество заболевших, таким образом, составило 2 888 пациентов.

Как сообщала Одесса News, на утро 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 16 956 выздоровели, 1 035 умерли (+23 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 833 случая.