COVID-19 в Одесской области: за сутки 963 новых больных, 19 покойников

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 963 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация со ссылкой на областной лабораторный центр.

В числе заболевших за сутки 28 детей и 32 медицинских работника. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 436 детей и 2 187 медработников.

Отмечается, что всего по состоянию на утро 25 декабря в Одесской области было зафиксировано 67 934 случая COVID-19 — у 40 549 женщин и 27 385 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (330), Черноморске (85) и Южном (80).

Умерли за сутки от коронавируса 19 человек.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 996 человек: Одесса — 478 (+9 за сутки), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 49, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 28 (+1), Южный — 15, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 39 (+1), Болградский — 32 (+1), Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 28(+1), Килийский — 14 (+1), Кодымский — 11, Лиманский — 29(+1), Любашевский — 3, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 4, Подольский — 29 (+1), Ренийский — 6, Раздельнянский — 17 (+1), Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 6.

Количество выздоровевших — 38 542: Одесса — 16 325, Балта — 364, г.Б.-Днестровский — 653, Измаил — 2 854, Подольск — 130, Теплодар — 163, Черноморск — 1 023, Южный — 779, районы — Ананьевский — 238, Арцизский — 923, Балтский — 190, Березовский — 740, Б.Днестровский — 335, Беляевский — 1 631, Болградский — 1 542, Великомихайловский — 207, Захаровский — 257, Ивановский — 568, Измаильский — 1 028, Килийский — 377, Кодымский — 307, Лиманский — 1 298, Любашевский — 392, Николаевский — 172, Овидиопольский — 1 379, Окнянский — 435, Подольский — 1 221, Ренийский — 252, Раздельнянский — 453, Савранский — 216, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 635, Ширяевский — 244.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 25 декабря:

Одесса — 30 588 (дети — 1 444, медработники — 781)

— 30 588 (дети — 1 444, медработники — 781) Балта — 661 (дети — 12, медработники — 56)

г.Белгород-Днестровский — 1 156 (дети — 39, медработники — 64)

Измаил — 3 809 (дети — 135, медработники — 120)

— 3 809 (дети — 135, медработники — 120) Подольск — 318 (дети — 22, медработники — 17)

Теплодар — 291 (дети — 14, медработники — 10)

Черноморск — 2 491 (дети — 189, медработники — 24)

Южный — 1 523 (дети — 84, медработники — 23)

Ананьевский район — 316 (дети — 21, медработники — 18)

Арцизский — 1 255 (дети — 50, медработники — 52)

Балтский — 390 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 1 099 (дети — 93, медработники — 51)

Б.-Днестровский — 574 (дети — 23, медработники — 29)

Беляевский — 2 830 (дети — 187, медработники — 184)

— 2 830 (дети — 187, медработники — 184) Болградский — 2 296 (дети — 127, медработники — 98)

В.Михайловский — 471 (дети — 33, медработники — 23)

Захаровский — 381 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 708 (дети — 44, медработники — 38)

Измаильский — 1 461 (дети — 100, медработники — 41)

Килийский — 1 067 (дети — 46, медработники — 57)

Кодымский — 427 (дети — 20, медработники — 6)

Лиманский — 2 811 (дети — 166, медработники — 115)

Любашевский — 598 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 391 (дети — 37, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 606 (дети — 167, медработники — 58)

Окнянский — 507 (дети — 11, медработники — 7)

Подольский — 1 787 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 043 (дети — 36, медработники — 52)

Ренийский — 776 (дети — 36, медработники — 57)

Савранский — 496 (дети — 13, медработники — 5)

Саратский — 812 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 766 (дети — 42, медработники — 20)

Татарбунарский — 893 (дети — 40, медработники — 23)

Ширяевский – 381 (дети — 1, медработники – 2).

Проведено ИФА-тестирований – 130 058, в том числе за сутки — 798. Количество проведённых ПЦР-тестов не сообщается.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом было зафиксировано у 676 человек, в том числе 37 детей, 26 медицинских работников. Умерли 18 человек.