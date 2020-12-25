COVID-19 в Одесской области: за сутки 963 новых больных, 19 покойников

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 963 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация со ссылкой на областной лабораторный центр.
В числе заболевших за сутки 28 детей и 32 медицинских работника. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 436 детей и 2 187 медработников.
Отмечается, что всего по состоянию на утро 25 декабря в Одесской области было зафиксировано 67 934 случая COVID-19 — у 40 549 женщин и 27 385 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (330), Черноморске (85) и Южном (80).
Умерли за сутки от коронавируса 19 человек.
Летальность на сегодняшний день составила по региону 996 человек: Одесса — 478 (+9 за сутки), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 49, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 28 (+1), Южный — 15, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 39 (+1), Болградский — 32 (+1), Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 28(+1), Килийский — 14 (+1), Кодымский — 11, Лиманский — 29(+1), Любашевский — 3, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 4, Подольский — 29 (+1), Ренийский — 6, Раздельнянский — 17 (+1), Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 6.
Количество выздоровевших — 38 542: Одесса — 16 325, Балта — 364, г.Б.-Днестровский — 653, Измаил — 2 854, Подольск — 130, Теплодар — 163, Черноморск — 1 023, Южный — 779, районы — Ананьевский — 238, Арцизский — 923, Балтский — 190, Березовский — 740, Б.Днестровский — 335, Беляевский — 1 631, Болградский — 1 542, Великомихайловский — 207, Захаровский — 257, Ивановский — 568, Измаильский — 1 028, Килийский — 377, Кодымский — 307, Лиманский — 1 298, Любашевский — 392, Николаевский — 172, Овидиопольский — 1 379, Окнянский — 435, Подольский — 1 221, Ренийский — 252, Раздельнянский — 453, Савранский — 216, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 635, Ширяевский — 244.
Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 25 декабря:
- Одесса — 30 588 (дети — 1 444, медработники — 781)
- Балта — 661 (дети — 12, медработники — 56)
- г.Белгород-Днестровский — 1 156 (дети — 39, медработники — 64)
- Измаил — 3 809 (дети — 135, медработники — 120)
- Подольск — 318 (дети — 22, медработники — 17)
- Теплодар — 291 (дети — 14, медработники — 10)
- Черноморск — 2 491 (дети — 189, медработники — 24)
- Южный — 1 523 (дети — 84, медработники — 23)
- Ананьевский район — 316 (дети — 21, медработники — 18)
- Арцизский — 1 255 (дети — 50, медработники — 52)
- Балтский — 390 (дети — 6, медработники — 12)
- Березовский — 1 099 (дети — 93, медработники — 51)
- Б.-Днестровский — 574 (дети — 23, медработники — 29)
- Беляевский — 2 830 (дети — 187, медработники — 184)
- Болградский — 2 296 (дети — 127, медработники — 98)
- В.Михайловский — 471 (дети — 33, медработники — 23)
- Захаровский — 381 (дети — 15, медработники — 12)
- Ивановский — 708 (дети — 44, медработники — 38)
- Измаильский — 1 461 (дети — 100, медработники — 41)
- Килийский — 1 067 (дети — 46, медработники — 57)
- Кодымский — 427 (дети — 20, медработники — 6)
- Лиманский — 2 811 (дети — 166, медработники — 115)
- Любашевский — 598 (дети — 26, медработники — 5)
- Николаевский — 391 (дети — 37, медработники — 19)
- Овидиопольский — 2 606 (дети — 167, медработники — 58)
- Окнянский — 507 (дети — 11, медработники — 7)
- Подольский — 1 787 (дети — 108, медработники — 90)
- Раздельнянский — 1 043 (дети — 36, медработники — 52)
- Ренийский — 776 (дети — 36, медработники — 57)
- Савранский — 496 (дети — 13, медработники — 5)
- Саратский — 812 (дети — 49, медработники — 16)
- Тарутинский — 766 (дети — 42, медработники — 20)
- Татарбунарский — 893 (дети — 40, медработники — 23)
- Ширяевский – 381 (дети — 1, медработники – 2).
Проведено ИФА-тестирований – 130 058, в том числе за сутки — 798. Количество проведённых ПЦР-тестов не сообщается.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом было зафиксировано у 676 человек, в том числе 37 детей, 26 медицинских работников. Умерли 18 человек.