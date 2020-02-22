В Одесской области резко сокращается численность населения

В 2019 году в Одесской области умерло на 12 тысяч человек больше, чем родилось.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Всего в Одесской области за год появились на свет 20 938 человек, тогда как умерли — 33 091 человек.

Для сравнения, в 2018 году естественная убыль населения региона составила 10 463 человека, в 2017-м — 8166 человек, в 2016-м — 7153 человека, в 2015 — 7139 человек.

Вымирание жителей региона не в полной мере компенсируется даже миграцией: за год в Одесскую область переехали 9075 человек. Таким образом, в целом население региона за год сократилось на 3078 человек.

В то же время, численность населения города Одессы на 1 ноября 2019 года составила 1 млн 15 тыс. 615 человек (в 2016 году — 992 тысячи человек).