По каким критериям Зеленский будет оценивать работу главы Одесской ОГА

В Офисе Президента Украины определились с показателями, по которым будет определять успешность работы председателей областных государственных администраций.

Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов в интервью Укринформу.

Отмечается, что главы облгосадминистраций сейчас имеют понятные показатели эффективности, а также понятные и публичные задачи.

«Понятно, что создание любого успешного предприятия или формирование успешной команды не обходится без каких-то ошибок, не все могут сразу перестроиться, реально измениться. Но могу однозначно заявить, что у председателей ОГА сегодня есть понятный KPI, есть понятные и публичные задачи. Президент ждёт реальных изменений жизни людей: это хорошие и доступные больницы, качественные дороги, привлечение инвестиций в экономику, создание рабочих мест, рост зарплат, улучшение инфраструктуры», — подчеркнул он.

Трофимов напомнил, что отвечает в ОП за реализацию региональной политики, но пока не может сказать, что «вполне доволен» её реализацией.

«Я не могу сказать, что полностью доволен. Но выбранный вектор абсолютно правильный, положительные результаты уже есть. Конечно, пока ещё не всё идеально. Я нормально воспринимаю здоровую критику, она помогает улучшать работу», — подчеркнул чиновник.

Среди своих неудач в региональной политике Трофимов назвал пять — то есть пять председателей ОГА, которые уже уволены.

«Но я бы не называл это провалом или неудачей, это — рабочий процесс, процесс формирования команды, где кто-то не доходит до финиша. Такие процессы есть не только в политике, ведь у вас тоже иногда кого-то увольняют», — убеждён заместитель руководителя ОП.

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