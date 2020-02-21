Одесса приглашает на выходные дни 22-23 февраля

Одесса приглашает на выходные дни посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты, разнообразные ивенты.

Выбор за Вами!

22 февраля в Одессе, в Urban Music Hall джаз, соул, блюз. Ella Fitzgerald, Amy Winehouse, Diana Krall, Lady Gaga, Christina Aguilera, Nikki Yanofsky, Ariana Grande. Невероятная музыка. Глубокая, смелая. Которая заставляет почувствовать всю палитру жизни. Остановиться. Понять. Любить. На сцене — Nastya Neru&band. Чувственный женский вокал и сильное мужское звучание бэнда. Начало концерта в 19 часов. Цена билетов 150 гривен.

22 февраля театр «Маски-шоу» приглашает на комедию «Еврей и Эвридика», а 23 февраля — на шоу «Маски в кубе». Начало в 19 часов.



22 февраля в Одесской детской музыкальной школе №1 закрытие II Всеукраинского открытого джазового фестиваля-конкурса «BLACK AND WHITE MUSIC». В 10:00 — проведение мастер-классов: М. Евпак, А. Примакова, Р. Степанян, А. Шевченко, О. Петухов, а в 15:00 — награждение победителей и гала-концерт.

22 февраля в Театре на Чайной покажут моноспектакль, посвящённый творчеству одесского драматурга Анны Яблонской, которая погибла в результате теракта в аэропорту «Домодедово» в 2011 году. Вход на мероприятие свободный по системе free donation.

22 февраля в Одесском театре музкомедии около 100 артистов на одной сцене объединятся, создавая единое звуковое рок-поле, которое пронзит насквозь! ROCK SYMPHONY — это целостное монолитное произведение. Сценография, режиссура и спецэффекты обеспечивают неповторимое восприятие музыки и ощущение драматургии, заложенной в ней. Новая программа в 2-х отделениях с антрактом. Начало в 19:00. Цена билетов 900-1450 гривен.

22 февраля село Нерубайское превратится в эпицентр для гонщиков со всей Украины. В 11:00 здесь стартует экстремальный мотозаезд «TheVIETNAM». Гонки пройдут по колоритному бездорожью. Также планируется заезд джиперов. А зрителей ждут блины, глинтвейн и шашлык.

22-23 февраля в галерее ArtOdessa в Летнем театре Городского сада выставка «Несвоевременность любви» одесских живописцев Елены и Владимира Ильичёвых.

22-23 февраля галерея «Андеграунд» (Большая Арнаутская, 1) открыла групповую выставку «Всё начинается с любви», на которой представлены произведения одесских авторов. Алексей Зоркальцев, Николай Овсейко, Наталья Лоза, Николай Прокопенко, Елена Пешикова, Василий Ходаковский, Виктория Никулина, Александр Синельников и другие воплотили любовную тематику в различных жанрах и техниках.

До конца февраля в Одесском Музее западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) выставка «Уличная фотография и метафизика взгляда» известного уличного фотографа Залмана Шкляра. Экспозиция состоит из 30 цветных и 30 чёрно-белых фотографий, созданных автором за последние годы в различных уголках планеты.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

До 1 марта выставка мозаики Ольги Новак «Части целого» в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7). Поэзия цветного стекла – бывает и такая. Приходите полюбоваться всеми этими чудесами.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

До 1 марта в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка двух авторов «Зимние фантазии» — художника Валерия Сырова и скульптора Александра Коваленко.

До 3 марта в галерее Одесского литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) выставка «Консонансы» преподавателей знаменитого «худграфа» Дмитрия Величко и Анны Носенко. Вот уже 13 лет эти друзья–художники делят одну мастерскую на двоих, однако вовсе не ссорятся, а плодотворно работают рядом, и им комфортно. «Консонансы», то есть «благозвучия», стали девизом и названием общей экспозиции, в которой авторы выступили вполне слаженным дуэтом.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, «Одесса», Пушкинская