О сложных взаимоотношениях Козлёнка с Волком расскажет Одесский кукольный театр

«Волк и семеро козлят» — на спектакль с таким названием детишек и их родителей приглашает Одесский областной театр кукол (ул.Пастера, 15.)

Спектакль зрелищный, музыкальный и танцевальный!

Известный сюжет народной сказки дополнен историей самого младшего козлёнка, который мечтает научиться летать. И, представьте себе, у него это получается. Благодаря чему он помог маме Козе спасти своих братьев и сестер.

Приходите 19 февраля в 11:00 или в 13.00.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

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