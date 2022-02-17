Не то «окно жизни» распахнула для своего ребёнка нерадивая мать из Одессы

В «Окне жизни» городского родильного дома №5 оставили ребёнка.

Об этом сообщает 048.ua.

15 февраля в 21:13 сработала сигнализация, медики приняли и осмотрели «подкидыша». Это был мальчик весом 3250 граммов, с удовлетворительным состоянием здоровья. С ребёнком были оставлены также детские вещи и записка.

Подробности о ситуации пока не разглашаются.

Кстати. «Окно жизни» — это место при роддоме, где можно оставить ребенка, не переживая за собственную безопасность. Мать ребёнка, по существующим правилам, не будет преследоваться правоохранительными органами. В Одессе установлены городскими властями несколько «окон жизни»:: в Суворовском районе — в детской городской клинической больнице №3, в Киевском районе — в родильном доме №7, а также в роддомах №1, 4 и 5. В Одесской области «окно жизни» работает в Раздельной.

Как сообщала Одесса News, последний раз в Одессе открылось»окно жизни» одесского роддома №7 на улице Космонавтов вечером 22 октября 2021 года — подбросили трёхнедельную девочку.

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