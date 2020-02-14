В школах Одессы карантин завершился — в понедельник на учёбу

13 февраля на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполкома Одесского городского совета (ТЭБ) решено прекратить карантин в школах.

Как сообщает официальный сайт города, по оперативной информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе снизился. Меньше стало больных в стационарах больниц.

Опрос родителей показал, что заболеваемость среди школьников составляет менее 10%.

Учитывая, что эпидемическая ситуация в городе имеет тенденцию к улучшению, комиссия приняла решение о возобновлении учебного процесса в школах Одессы с 17 февраля.

Как сообщала Одесса News, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 15,2% по сравнению с предыдущей неделей.