В Одессе за неделю родились 179 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 179 новорожденных, что на десять детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщается на официальном сайте города, население Одессы за неделю пополнили четыре пары близнецов.

«Количественное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики – на свет появились 93 маленьких одессита и 86 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Наибольшее число родов на минувшей неделе приняли медики городского родильного дома №5 – здесь увидели свет 44 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных, в том числе две двойни.

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