Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по производству детского порно

Украина входит в тройку мировых лидеров по производству детской порнографии.

Об этом в День защиты детей сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время совещания руководителей правоохранительных органов, сообщает «Страна».

По данным Совета Европы, каждый 5-й ребёнок хоть раз в жизни переживал сексуальное насилие. По словам Венедиктовой, в 2020 году число таких случаев увеличилось на 10%, а в 2021 году — уже на треть.

Отмечается, что в большинстве случаев сексуальное насилие совершают люди из близкого окружения детей, а в 30% случаев — родственники.

«По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в ТОП-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Стыдно», — сказала Венедиктова.

По данным Генпрокурора, в 2020-2021 годах полиция выявила около 300 фактов распространения детской порнографии. Но тем не менее ежедневно пять тысяч устройств загружают порнографию в сеть.

Как сообщала Одесса News, 31 мая в Одесской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.

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