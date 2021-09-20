Всемирная теннисная ассоциация определила места для одесских спортсменок

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 20 сентября.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина сохранила четвёртую позицию, сообщает XSPORT.

Одесская теннисистка Даяна Ястремская удержалась на 53-м месте, а Екатерина Козлова улучщила своё положение в мировом женском теннисе на 4 позиции и сейчас находится на 138-м месте.

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке — Арина Соболенко из Беларуси и чешка Каролина Плишкова.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились в основную сетку турнира WTA 500 в Чикаго (США) с призовым фондом 565 тыс 530 долл. Этот премьерный турнир, в котором выступят 56 участниц, стартует 27 сентября. Соревнования будут предшествовать турниру первой категории WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

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