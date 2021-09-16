Свитолина: Мне хочется детей, но сейчас нужно отдаться теннису

Четвёртая «ракетка» мира, одесская теннисистка Элина Свитолина призналась, что хочет детей, однако сейчас полностью концентрируется на теннисе.

Об этом сообщает XSPORT.

«Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уже как сложится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что нужно в данный момент выкладываться на сто процентов и быть отданной теннису».

Кстати. Элина Свитолина и другая одесская теннисистка — Даяна Ястремская — заявились в основную сетку турнира WTA 500 в Чикаго (США) с призовым фондом 565 тыс 530 долл. Этот премьерный турнир, в котором выступят 56 участниц, стартует 27 сентября. Соревнования будут предшествовать турниру первой категории WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Как сообщала Одесса News, Элине Свитолиной 12 сентября исполнилось 27 лет.

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