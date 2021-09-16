В Одессе продолжается капитальный ремонт Деволановского спуска на участке между ул.Еврейской и Карантинным спуском.

Как передаёт корреспондент Одесса News, здесь практически завершены работы по замене магистрального водопровода с обустройством колодцев. Специалисты говорят, что отремонтировано 11 существующих, обустроено свыше 15 новых колодцев водопровода, приямков и зон поддержания технического состояния водопроводных сетей.

Также на завершающей стадии находится реабилитация двух ливневых коллекторов, проходящих под спуском.

Запланированы работы по обновлению коллекторов на участке, примыкающем к Карантинному спуску и Таможенной площади.

В ближайшее время начнутся работы по перекладке под спуском газовых сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

После работ по обновлению коммуникаций отремонтируют дорожное покрытие, на проезжую часть нанесут разметку и установят дорожные знаки, благоустроят тротуары и капитально отремонтируют наружное освещение.

Срок завершения работ — конец 2022 года.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается капитальный ремонт бульвара Жванецкого. Уже открыта часть бульвара — от улицы Гоголя до Преображенской.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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