Улицу Бориса Литвака в Одессе закрывают до 30 ноября

На участке по ул.Бориса Литвака в Одессе движение транспорта будет закрыто до 30 ноября.

Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова 15 сентября.

В нём, в частности, отмечается, что в связи с продолжением строительства многоэтажного жилого дома движение автотранспорта по ул.Бориса Литвака на участке от дома №7 до дома №11 будет закрыто до 30 ноября.

Решение принято на основании обращения Обслуживающего кооператива «Жилищно-строительное товарищество «Виндзор».

Как сообщала в сентябре 2021 года Одесса News, на строительстве автомобильной дороги в Одесский порт началась подготовка к возведению эстакады.

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