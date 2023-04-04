Мэрия противодействует незаконному строительству в Одессе

Управлением Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета проведено комиссионное обследование объекта строительства — здания гостиницы «Виктория» по ул. Генуэзской, 24-А.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, в ходе обследования зафиксировано, что владельцем здания гостиницы «Виктория» — ООО «МАКАО» — самочинно выполняются строительные работы по устройству котлована глубиной около 5 метров и трёхуровневая монолитная железобетонная пристройка с тыльной стороны здания на земельном участке, принадлежащем территориальной громаде.

«По результатам проведённого осмотра составлен соответствующий акт обследования. Управлением ГАСК Одесского городского совета направлены письма в Одесскую областную прокуратуру, Приморскую окружную прокуратуру г. Одессы и Юридический департамент Одесского городского совета для принятия дальнейших мер реагирования с целью освобождения самовольно занятого земельного участка и снесения самовольно построенного объекта. Дополнительно направлено письмо в Национальную полицию Украины с целью остановки самочинного выполнения строительных работ по данному адресу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Департамент архитектуры и градостроительства Одесского горсовета предоставил ООО «МАКАО» градостроительные условия и ограничения на реконструкцию гостиницы «Виктория» без изменения внешних геометрических размеров фундаментов в плане, без изменения высотных отметок здания, без изменения целевого назначения. Земельный участок, на котором расположено здание гостиницы «Виктория», решениями Одесского городского совета в собственность или пользование владельцу здания не передавался. В декабре 2021 года Управлением ГАСК ОМР зарегистрировано уведомление о начале выполнения подготовительных работ по данному адресу. Этот вид работ не предусматривает проведение строительных работ и изменение технико-экономических показателей объекта реконструкции.

Как сообщала Одесса News, дело о регистрации дома Руссова, которое одесский горсовет отреставрировал за бюджетные средства, будет рассматривать Верховный суд.

Фото и видео: «Одесса»

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