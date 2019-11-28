С 1 декабря в Украине изменятся правила проектирования жилых домов

С 1 декабря 2019 года начнут действовать новые Государственные строительные нормы (ГСН) “Жилые дома”, которые содержат, в частности, нормы, касающиеся проектирования кухонных помещений и лифтов.

Об этом написал заслуженный экономист Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

“Нормы начнут действовать уже с 1 декабря этого года, являются обязательными к исполнению и распространяются на новое строительство, реконструкцию, капремонт и техническое переоснащение жилых домов до 73,5 м включительно. Жилые дома с большей высотой регулируются строительными нормами высотных домов”, — рассказал Парцхаладзе.



Он отметил, что новые ГСН позволяют проектировать кухни-ниши в квартирах, повышают требования к энергоэффективности жилья, его инклюзивности и доступности, регламентирующие обязательное проектирование лифтов в четырёхэтажных домах и выше, убирают устаревшую норму проектирования радиоточки в каждой квартире, позволяют встраивать общественные заведения на любых этажах.

Парцхаладзе напомнил, что с 1 октября прошлого года в Украине уже действует ряд изменений по проектированию жилья. В частности, уже отменена обязательность устройства мусоропроводов в многоэтажных жилых домах; разрешено стеклить балконы и лоджии выше 3-го этажа при проектировании зданий и введена возможность делать вход в жилые дома без порога и лестницы на уровне тротуара.

Новые ГСН.2.2-15:2019 “Жилые дома. Основные положения” разработаны специалистами ПАО Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству «Киевзнииэп» на замену устаревших СНИП, действовавших с 2005 года. Они опубликованы в информбюллетне Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства №8 от 20 августа 2019 года.

Кстати. Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются во время проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.