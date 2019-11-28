Одесская область вошла в пятёрку лучших в Украине по привлечению инвесторов

Одесская область занимает пятое место по уровню привлечения иностранных инвестиций в Украину.

Общий объём прямых иностранных инвестиций за I полугодие 2019 года составил 1258,6 миллионов долларов США, сообщила директор Департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Одесской облгосадминистрации Евгения Волынец.

«Общий уровень привлечённых прямых инвестиций в Одесскую область вырос за первое полугодие 2019 года на 0,7% по сравнению с прошлым годом.

По данным Главного управления статистики в расчёте на душу населения региона на 1 июля 2019 года объём инвестиций составляет 531 доллар.

Евгения Волынец отметила несколько весомых инвестпроектов, реализуемых в Одесской области:

✓ Крупнейший инфраструктурный проект портовой отрасли Украины, открытый в сентябре, — зерновой терминал страны M.V.Cargo, которому присвоено имя «Нептун», стоимостью 150 млн. долларов.

✓ Крупнейшая в Одесской области ветроэлектростанция «Овод Винд 1» мощностью 32,4 МВт, реализованная турецкой компанией Гюриш Иншаат ве Мюхендислик А.Ш. с размером инвестиций больше 60 млн долларов.

✓ Большой экспортёр украинского зерна — Louis Dreyfus Украины совместно с компанией Бруклин-Киев реализует проект зерноперевалочного терминала стоимостью 99 млн. долларов.

✓ ООО «Дельта Вилмар СНГ» реализуется инвестиционный проект по строительству в акватории Аджалыкского лимана морского порта «Южный» завода по переработке сои, терминала для накопления и единовременного хранения 40 000 тонн зерновых и шрота, нового причала для перевалки наливных и насыпных грузов с пропускной способностью до 3 млн. тонн/год, что позволит расширить действующее производство, создать в Одесском регионе около 200 новых рабочих мест, обеспечить перевалку грузов не менее 1,2 млн тонн/год и обеспечит поступление в бюджет до 500 млн.грн ежегодно.

Чиновница отметила также, что современные инвесторы обращают внимание на возможные риски, связанные с уровнем развития коррупции в нашей стране, защиты своих прав и законных интересов через судебную систему, отсутствие прямых способов вывода инвестиций и отсутствием чёткого механизма поддержки инвестора на начальной стадии.