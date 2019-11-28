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Одесские экологи планируют наполнить Куяльницкий лиман пресными водами

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Экологи исследуют Куяльницкий лиман до конца года и создадут план по наполнению его пресными водами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Экологами будут разработаны планы проектно-сметной документации по восстановлению и поддержанию благоприятной гидрологической реки Большой Куяльник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате использования гидротехнического сооружения, построенного в рамках программы 2014 года, установлено, что в настоящее время существует тенденция к относительной стабилизации площади водного зеркала до соответствующих отметок, но мониторинговые исследования указывают на то, что вместе с морской водой, к лиману поступают тонны солей, которые аккумулируются в водоёме, что негативно влияет на состояние водного объекта.

Решение этой проблемы именно в поступлении пресной воды. По мнению учёных, количество необходимой пресной воды составляет 10-15 миллионов кубов в год.

Финансирование проекта в целом будет осуществляться из государственного, местного бюджетов и средств внебюджетных источников.

В этом году планируется обследование, паспортизация гидротехнических сооружений, анализ водопользования, фильтрация источников загрязнения в бассейне Куяльницкого лимана, ликвидация свалок, карьеров и песка.

Исполнителями будут департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и научные исследовательские учреждения.

Цель программы — природоохранный эффект и поиск альтернативных способов поступления пресной воды в Куяльницкий и Хаджибейский лиманы, использование опыта европейских стран для преодоления экологических проблем.

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