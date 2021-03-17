Кабмин одобрил проект указа Президента о создании Куяльницкого национального парка

Кабинет Министров одобрил проект Указа Президента «О создании национального природного парка «Куяльницкий», которым предусмотрено создание парковой зоны на территории 10,8 тыс. га в Одесской области.

Как говорится в пояснительной записке к документу, создание НПП «Куяльницкий» обеспечит сохранение, воссоздание и эффективное использование природных комплексов и объектов в бассейне Куяльницкого лимана, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.

Также проектом указа предусмотрено обеспечение надлежащего функционирования специальной администрации парка, которой будет управлять Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Правительство должно обеспечить разработку положения о парке; предоставление ему в постоянное пользование 3,49 тыс. га земель государственной собственности; проведение государственной регистрации прав на соответствующие земельные участки; разработку проекта землеустройства по организации и установлению границ территории парка; разработку и утверждение проектов организации территории парка, охраны, воссоздания и рекреационного использования его природных комплексов и объектов.

Кстати. Куяльницкий лиман — важный рекреационный и бальнеологический объект государственного и мирового значения. Он включён в список 14 самых ценных лиманно-устьевых комплексов Черноморского региона Украины, является месторождением лечебных грязей и минеральных вод. Биологическое разнообразие территории представляет около 800 видов растений, более 200 видов птиц, 42 вида млекопитающих, десятки видов амфибий и рептилий. Перечень охраняемых растений содержит 43 вида из Европейского Красного списка, 27 видов из Красной книги Украины, 47 видов из Красного списка Одесской области. Также территория имеет историко-культурную ценность: первые поселения в районе Куяльницкого лимана датируются началом I тысячелетия до н.э., в окрестностях обнаружены скифские курганы и остатки греческого поселения III-IV веков до н.э. Территория парка расположена в пределах территории Изумрудной сети Европы.

Как сообщала Одесса News, 2 марта 2019 года Пётр Порошенко подписал закон «Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения».

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