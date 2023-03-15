Правительство согласовало увольнение начальника Одесской ОВА Максима Марченко

14 марта правительство согласовало увольнение руководителей трёх областных военных администраций — Луганской, Одесской и Хмельницкой.

Об этом в Telegram написал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Кабинетом Министров Украины согласовано увольнение Гайдая Сергея Владимировича с поста председателя Луганской областной государственной администрации, Марченко Максима Михайловича с поста председателя Одесской областной государственной администрации и Гамалия Сергея Вячеславовича с поста председателя Хмельницкой областной государственной администрации», — написал Мельничук.

Отметим, что они будут уволены только после соответствующих указов Президента Украины.

Как сообщала Одесса News, Максим Марченко был назначен председателем Одесской облвоенадминистрации 1 марта 2022 года. Он родился 10 февраля 1983 года в Славянске Донецкой области. В 2005 году окончил Харьковский институт танковых войск. Прошёл службу от командира взвода до заместителя командира бригады (92-й отдельной механизированной). В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». За умелое командование войсками в зоне боевых действий на востоке Украины награждён орденом Богдана Хмельницкого II степени.

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