Ночь в Одессе прошла спокойно

Ночь в Одессе и области прошла спокойно. Без обстрелов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своём Telegram-канале.

«Ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно, без обстрелов. И это самое главное. Наш регион продолжает вместе работать на общую победу. Наш регион продолжает помогать Николаеву, который держит оборону, помогаем водой и продуктами. Помогаем также тем, что наши бойцы там, под Николаевом, защищают эти рубежи и сражаются с врагом», — сказал Братчук.

Сергей Братчук отметил, что ситуация в регионе контролируется силами обороны. В области также идёт контрдиверсионная работа.

Пресс-секретарь ООВА напомнил о минно-взрывной опасности и просил не выходить на пляжи Одессы и побережья, а также в леса и лесополосы.

Враг продолжает проводить воздушную разведку и перегруппировку сил в Чёрном море, — проинформировал Братчук.

Как сообщала Одесса News, утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины уничтожили в небе над Одессой российский БПЛА «Орлан-10».

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